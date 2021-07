Rusiyanın kurort şəhəri olan Soçidə bir neçə gündür davam edən yağışlar səbəbindən evlər və maşınlar su altında qalıb.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hökumət qurumları çaylarda suyun kritik səviyyəyə qalxması səbəbindən sakinlərin təxliyə olunacağına dair açıqlama verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.