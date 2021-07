Türkiyədə bələdiyyə bir evdən 5 yük maşını zibil çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir vətəndaş, qızı və üç nəvəsinə yaşamaq üçün verdiyi mənzildə zibil yığılması şikayəti ilə bələdiyyəyə müraciət edib.Əraziyə polisin və bələdiyyə nümayəndələrinin baxış keçirməsindən sonra məlum olub ki, həm mənzildə uzun müddətdir zibil yığılaraq natəmiz bir vəziyyət yaranıb. Təqribən altı saat davam edən təmizlik işlərindən sonra, mənzildən beş yük maşını zibil çıxarılaraq, ev, sahibinə təhvil verilib.

