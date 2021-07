Payızda sərt karantin olacaq? - Komitə sədrindən əhaliyə ÇAĞIRIŞ

Son günlər koronavirusa yoluxmanın sayında az da olsa artım müşahidə edirik. Digər ölkələrdə yayılan “Delta” ştammı da insanlarda qorxu yaratmağa başlayıb. Hər kəsi maraqlandıran bir sual var: yoluxma getdikcə artarsa, sərt karantin rejiminə keçə bilərikmi?

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin Sosial siyasət komitəsinin sədri, həkim Musa Quliyev bu haqda “modern.az”a danışıb.

O, hələ ki epidemioloji şəraitin yaxşı olduğunu, yoluxmanın 100-ü keçmədiyini bildirib:

“Vaksinasiya, demək olar ki, sürətlə davam edir, vaksinləşən insanlarımızın sayı artır. Yoluxub sağalan insanlarda immunitet formalaşır.

Lakin bu hadisələr bizi arxayınlaşdırmalı deyil. “Delta” ştammının yayılma təhlükəsi çoxdur. Çünki artıq qonşu ölkələrdə, xüsusən də Rusiyada geniş şəkildə yayılıb.

Turizm əlaqələri gediş-gəlişlər çoxalıb. Bizim xeyli vətəndaşımız Rusiyada yaşayır, işləyir və yay fəslində Azərbaycana geri dönürlər.

Eyni zamanda istirahət üçün Rusiyaya gedənlər də var. Bu səbəbdən son dərəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xüsusilə sərhəd-keçid məntəqələrində xarici ölkədən gələnlərin yoxlanılması yaxşı təşkil olunmalıdır. Yəqin ki, bu işlər aparılır.

Toylar başlayıb, bir çox iaşə obyektləri, idman zalları fəaliyyətə başlayıb. Bu səbəbdən son dərəcə ehtiyatlı olub, sosial məsafəni qorumalıyıq”.

Musa Quliyev bir daha əhaliyə müraciət edib:

“Əhali olaraq maksimum şəkildə vaksinasiya olunmalıyıq. İmmunitetimizi gücləndirmək üçün hər cür şəraitimiz var.

Çalışmaq lazımdır ki, payızda yenidən yoluxmalar artmasın. İndiki şərait yaxşıdır. Yaxın vaxtlarda sərt karantinə ehtiyac olmayacaq. Lakin payıza doğru yeni təhlükə ilə üzləşə bilərik”.

