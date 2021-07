İyunun 30-dan iyulun 5-dək günvurma şikayəti ilə Bakı şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardıma 9 nəfər müraciət edib.

Səhiyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, onlardan 1 nəfəri uşaq olub. Böyüklərdən isə 3 nəfəri hospitalizasiya edilib, 5 nəfərə yerində yardım göstərilib.

Yay mövsümü başlayandan Bakıda 28 nəfəri gün vurub.

