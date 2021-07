İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov sahibkarları, biznes ictimaiyyətini və işəgötürənləri Məşğulluq Marafonunda iştirak etməyə çağırıb. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir özünün sosial media hesabında yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.