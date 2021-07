Rusiyanın səhiyyə naziri Mixail Muraşko Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, rusiyalı nazir sabah Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək

Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığa dair sənəd imzalanması nəzərdə tutulur.

