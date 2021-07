Zaur Kamalın verilişində qalmaqal: “Mənə dəyməz?”

"Həmin Zaur" proqramında növbəti dəfə qalmaqal yaşanıb.

Metbuat.az sherq.az-a istinadən xəbər verir ki, verilişin qonağı Mehriban Qənbərova adlı müğənni olub.

Aparıcı Zaur Kamal ona "Kartına 25 min manatı kim vurub?" sualını ünvanlayıb. İfaçı isə bunları söyləyib:

"Ümumiyyətlə belə bir şey olub ki ? Sən artıq evə dava salırsan".

Zaur isə ona " "Qa" deyəndə çörək, "Qu" deyəndə su hazır olur" deyə cavab verib.

M.Qənbərova "Mənə dəyməz?" deyə əlavə edib. Zaurdan müğənniyə cavab gecikməyib:

"Onu mən bilmirəm. Haradan bilim? Sənə ev də alıblar".

Bu məlumatı təsdiqləyən ifaçı evinin iki mərtəbəli olduğunu bildirib. Z.Kamal isə belə deyib:

"Nə edirsən, əcəb edirsən".

