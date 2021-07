Krediti olanlara güzəşt ediləcək - TƏFƏRRÜAT - VİDEO

Pandemiya səbəbindən bank kreditlərini ödəyə bilməyən vətəndaşların cərimə faizi hesablanmayacaq və onların adları "qara siyahı" ya salınmayacaq.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Mərkəzi Bank koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar maliyyə sektoruna əlavə dəstəkləyici tədbirlər paketinin vaxtının növbəti dəfə uzadılması barədə qərar qəbul edib.

Mövzunu şərh edən millət vəkili Vüqar Bayramov deyib ki, Mərkəzi Bankın tövsiyəsinə əsasən, pandemiya təsirləri səbəbindən krediti ödəyə bilməyən vətəndaşlarımızın borcuna oktyabrın 1-dək cərimə faizi, dəbbə pulu və digər cərimələr hesablanmamalıdır.

Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, Mərkəzi Bank tərəfindən sözügedən qərar tövsiyə xarakteri daşısa belə, bu məsələ Banklar Assosiasiyası və bütün banklarla razılaşdırılıb.Vətəndaşlar problemlə qarşıladıqda aidiyyəti dövlət qurumuna müraciət edərək hüququnu tələb edə bilər.

Bu tələbin tətbiqi bankların kapitalında əməliyyat və bazar risklərinin qarşılanması üçün əlavə buferin yaradılmasına xidmət edəcək.

Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir:

