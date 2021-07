Vüsalə Əlizadə sevgilisinin xəyanətindən danışdı – VİDEO

ARB TV-nin “Onun Sirri” verilişinin növbəti qonağı məşhur aparıcı Vüsalə Əlizadə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış tele-aparıcı rejissor sevgilisinə şeir həsr etdiyini deyib:

“Müalicəmlə əlaqədar 6 ay idi Bakıdan getmişdim. Bir gün zəng etdim ki, onunla danışım. Dəstəyi götürüb alo dedi. Dedim necəsən? Başqa bir qızın adı ilə dedi ki, sənsən? Heçnə demədən dəstəyi asdım.

Elnur Məmmədovun oxuduğu “Özünü mənim üçün dəfn etmiş oldun” şeirimi həmin gecə yazdım. O gecə o insan mənim üçün bitdi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.