Azərdən Vüsaləyə İSMARIŞ: "O sevgini tapmaq..."

Xəbər verdiyimiz kimi aparıcı Vüsalə Əlizadə ilk dəfə Azər Zahiddən boşanması haqda danışıb. O, "Onun sirri" proqramında bu məsələdə səhvinin olmadığını, ailəsini qorumaq üçün hər risqi gözə aldığını söyləyib.

Veriliş yayımlandıqdan sonra aparıcının eks həyat yoldaşı İnstaqram hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o üçüncü dəfə ailə qurduğu xanımla fotosunu profilində yerləşdirərək bu sözləri yazıb:

"Həyatım o qədər gözəldir ki, hər kəsə gözəl gün arzu edirəm. Ailə gözəl şeydir. O sevgini tapmaq özü qismətdir. Taleyimin bu qədər gözəl olması o deməkdir ki, Allah hər şeyi zamanla, vaxtında, vədəsində yetirdi. Hər kəsə xoşbəxt dəqiqə və gün arzulayıram".

Əksər sosial şəbəkə istifadəçisi isə bunları Azərin deyil, xanımının yazdığını iddia edib.

Sherg.az

