Hacıqabulda qonşular arasında dava düşüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Udulu qəsəbə sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Atakişiyev Şükür Qüdrət oğlu münaqişə zəminində qonşusu tərəfindən bıçaqlanıb.

O, qulağının bir hissəsinin kəsilmiş diaqnozu ilə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı Hacıqabul polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.