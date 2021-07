İtaliyalan müğənni və aktrisa Rafaella Karra 78 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, müğənninin vəsiyyətinə əsasən o, sadə bir taxta tabutda dəfn edilib.

Qeyd edək ki, Karranın heç vaxt övladı olmayıb, amma o, üçüncü dünya ölkələrindən yetkinlik yaşına çatmayanlara böyük dəsətk verib.

