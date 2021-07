Vətəndaşlar III dozada fərqli şirkətin peyvəndindən istifadə edə bilərmi? - AÇIQLAMA / VİDEO

“CoronaVac” peyvəndinin iki dozasını vurduran vətəndaşlar III doza olaraq digər peyvəndləri vurdura bilər.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nabil Seyidov ARB24-ün "İşgüzar səhər" verilişində danışıb. O bildirib ki, nəzəri olaraq bütün vaksinləri qarışdırmaq problem yaratmır:

“Böyük Britaniyada 7 vaksinin bir-biri ilə qarışdırılmasına dair tədqiqatlar aparılıb və heç bir yan fəsadların artımı, əks effekt baş verməyib. Nəzəri və praktik olaraq ən çox tədqiq olunmuş vaksinlər “Pfizer” və “AsraZeneca”dır. Artıq tədqiqatlar göstərib ki, bir doza “Pfizer” və ikinci doza olaraq “AstraZeneca” peyvəndinin vurulması mümkündür. Birinci doza “AstraZeneca” və ikinci doza olaraq “Pfizer” vurulan zaman immun reaksiya daha qüvvətli olur”.

N. Seyidov onu da qeyd edib ki, Azərbaycanda I və II dozanı “CoronaVac” vurduran vətəndaşlar III dozanı digər şirkətlərin peyvəndindən vurdura bilərlər:

“III dozanın eyni və ya başqa növ vaksin olmasını tövsiyə edirik. Ölkəmizdə ən çox istifadə olunan Çin vaksinidir, yəni “CoronaVac”. Vətəndaş əgər II doza peyvənd vurdurubsa, immuniteti gücləndirmək üçün 6 aydan sonra təkrar həmin vaksinin III dozasını vurdura bilər və ya istəsə, “Pfizer”, “AstraZeneca”, “Sputnik V” vaksininin əlavə bir dozasından istifadə edə bilər.

