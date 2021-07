SON DƏQİQƏ: Rusiyada DƏHŞƏTLİ HADİSƏ: Sərnişin təyyarəsi dənizə düşdü

Rusiyanın Kamçatka bölgəsində “An-26” sərnişin təyyarəsi radardan itib.

Metbuat.az Tass agentliyinə istinadən xəbər verir ki, təyyarənin dənizə düşdüyü güman edilir. Məlumata görə, “Kamatsk” hava yollarına məxsus təyyarənin göyərtəsində 23 sərnişin və 6 heyət üzvü olub. Petropavlovsk-Kamçatka marşrutu üzrə uçan laynerin eniş zamanı radardan itdiyi deyilir.

Təyyarə radardan itmədən əvvəl pilotlar xəbərdarlıq etməyib. Hazırda axtarış işləri davam edir. Layner 1982-ci ildə istifadəyə verilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

