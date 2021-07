ABŞ-ın Bağdadda yerləşən səfirlik binasının üzərində SİHA vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ qüvvələri pilotsuz uçuş aparatını raket sistemi ilə zərərsizləşdirib. Hadisə barədə əlavə məlumat verilmir.

