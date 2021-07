19-21 noyabrda keçirilməsi palnlaşdırılan "Formula 1" üzrə Avstraliya Qran-prisi ləğv olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yarışın təşkilatçıları məlumat yayıb. Oyunun ləğv olunmasına səbəb koronavirus epidemiyasıdır.

Bundan başqa , noyabrın 24-də keçirilməsi planlaşdırılan MotoGP üzrə dünya çempionatı da ləğv edilib.

