Rusiyanın Kamçatka bölgəsində radardan itən sərnişin təyyarəsinin pilotların səhvi nəticəsində dənizə düşdüyü ehtimal edilib.

Metbuat.az TASS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, layner enişə keçərkən radardan itib. Bildirilir ki, eniş zamanı hava şəraiti əlverişsiz, görmə məsafəsi az olub.

Güman edilir ki, bu səbəbdən hadisə qəfil baş verib və pilotlar həyəcan siqnalı göndərə bilməyib.

Qeyd edək ki, hadisə zamanı göyərtədə 23 sərnişin 6 heyət üzvü olub.

