Putinin "dağlıq" mesajı: Rusiya ermənilərə fürsət vermir

Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir neçə gün əvvəl bir müsahibəsində “Heç kim- nə Azərbaycan, nə Ermənistan, nə də Dağlıq Qarabağ sakinləri böhranın dərinləşməsində maraqlı deyildir” dedi. Bu açıqlamasında Putin Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlətdi.

Putinin bu açıqlamasını Metbuat.az-a şərh edən politoloq Elman Vəliyev bildirdi ki, buradan anlaya bilərik ki, Rusiya Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinin üzərindən xətt çəkməyib, bundan istifadə edəcək. Amma hələki bu məsələni arxivdə saxlayacaq, zaman gəldikdə ortaya atacaq.

“Rusiya tərəfi Ermənistanın çağırışlarından istifadə edərək, sərhəd mühafizəsini öz üzərinə götürür. Ermənistan tərəfinin atəşkəsi intensiv pozması da, Rusiyanın şansını böyüdür. Rusiya tərəfi bəyan edir ki, sülhməramlılar olmasa, atəşkəs də olmaz, sabitlik də.Ona görə atəşkəs ara-sıra pozulur və sülhməramlılar nəzarəti təmin edir ki, görsünlər ki, missiyalarını yerinə yetirirlər. Digər tərəfdən, Qarabağda yaşayan ermənilərin rus pasportu almaq istəkləri də Rusiya tərəfindən dilə gətirilir. Bu da ciddi məsələdir. Qarabağda yaşayan ermənilər bu gündən sabaha ümidsiz yaşayanlardır. Əgər onlara fürsət verilərsə bölgəni tərk edərlər, çünki onların orada yaşaması sadəcə Rusiyaya sərf edir”.

Politoloq deyir ki, Azərbaycan tərəfi də zamanı düzgün qiymətləndirməlidir. Qarabağda yaşayanlar, etnik qrupundan asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşıdır və şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənəddə də belə yazılmalıdır. Elman Vəliyev Türkiyə prezidenti R.T.Ərdoğanın təklif etdiyi 3+3 bölgə dövlətlərinin birgə əməkdaşlığı barədə də danışaraq vurğuladı ki, bu addım Rusiya, Gürcüstan və İran tərəfindən müsbət qarşılanıb. Çox güman, Ermənistan da bu təklifə yaxınlıq edəcək. Amma bölgədə digər qüvvələrin- Qərbin, ABŞ-ın, İsrailin, İranın və Çinin də maraqlarını da unutmamaq lazımdır.

“Bu dövlətlər Zəngəzur dəhlizinin açılmasında da çox maraqlıdırlar. Onlar, bölgədə təkcə Rusiyanın və Türkiyənin yer almasını istəmirlər. Onun üçün yumşaq siyasət yeridirlər. Haqlı tərəf olan Azərbaycanla əlaqələri yaxşılaşdırmağa səy göstərirlər. Hətta Çin bu dəhlizin "bir kəmər bir yol" layihəsində mühüm yer tutduğunu deyir. Hesab edirəm ki, ilk öncə dəmir yol nəqliyyatı bərpa olunacaqdır. Ümumiyyətlə, siyasi arena 2021-in sonu 2022-nin əvvəllərində olduqca dinamik olacaq. Ərazi bütövlüyün tanınması, mina xəritələrin əldə edilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərə yenidən qayıdışın təmin edilməsi, dəhlizin inşası kimi prioritelərin baş verəcəyini ehtimal edirəm”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

