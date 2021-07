İki müttəfiq ölkə Səudiyyə Ərəbistanı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında yaşanan fikir ayrılıqları OPEC+ toplantısında da müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əbu-Dabi neft istehsalı ilə bağlı kəsintinin 2022-ci ilinin sonuna qədər uzadılmasına qarşı çıxıb. Bu mövqe isə Ər-Riyadı qəzəbləndirib. Ər-Riyad adminstrasiyası pandemiya vəziyyətini bəhanə edərək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə uçuşları dayandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.