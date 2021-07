Həkimdən bədbin proqnoz: IV dalğanın başlaması istisna deyil/VİDEO

Koronavirusun IV dalğasının bütün dünyada başlaması istisna deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “ARB Xəbər”ə açıqlamasında həkim Adil Qeybulla deyib. O bildirib ki, mütəxəssislər bu dalğanın ağır, hətta yeni növ pandemiyanın başlanğıcı kimi qiymətləndirirlər.

Həmçinin həkim onu da qeyd edib ki, peyvənddən 6 ay sonra immunitet zəiflədiyi üçün dəstək məqsədilə III dozanın vurulması məqsədəuyğundur:

“III doza tam doza vurulmalıdır və onun eyni şirkətə məxsus olması daha yaxşı hal olardı. Bu, mümkün olmazsa, digər vaksinləri də vurdurmaq olar”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.