Tanınmış şəxs təyyarə qəzasında öldü - Təcili vəziyyət elan edildi

Kamçatkada qəzaya uğrayan təyyarənin sərnişinləri arasında Kamçatka bölgəsinin Palana şəhərinin rəhbəri Olqa Mokhireva da var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tass agentliyi məlumat yayıb. Olqa müxtəlif postlarda çalışıb. 2018-ci ildən bəri isə o Palana şəhərinə rəhbəri postunda çalışır.

Məlumata görə, təyyarənin dənizə düşdüyünə dair sübutlar var. Göyərtədə 23 sərnişin və 6 ekipaj üzvü olub. Onların hamısının dünyasını dəyişdiyi irəli sürülür.

Axtarış işləri davam edir. Hadisənin baş verdiyi bölgədə təcili vəziyyət elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.