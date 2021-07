Şabranda avtomobil polis əməkdaşını vuraraq öldürüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Uzunboyad kəndində qeydə alınıb.

Polis nəfəri, 1996-cı il təvəllüdlü Təbriz Şahlar oğlu Heybətovu avtomobil vurub. O aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

