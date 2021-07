Paşinyan Rusiya ordusundan KÖMƏK istəyir: Bizi qoruyun

"Yaxın günlərdə - 7 iyulda Nikol Paşinyanın Moskvaya səfəri gözlənilir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, iclasın gündəliyinin əsas mövzusu Rusiya sərhədçilərinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Geqarkunik (Sotk-Xoznavar) hissəsində yerləşdirilməsidir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu məlumatı məşhur "Hrparak" nəşri yayımlayıb. Bu müzakirələrin Paşinyan tərəfindən başladılan qanunsuzluqların və dövlət əleyhinə addımların təntənəsini bitirmək üçün atılan bir addım olduğunu qeyd edən nəşr yazır ki, əgər bu mümkün olarsa, müxalifət müharibə qərarı almadan nəyəsə nail olduğunu sübut etmiş olacaqdır.

Məqalə müəllifi iddia edir ki, Azərbaycan silahlı dəstələri 2006-cı il mayın 12-dən bəri Ermənistan ərazisini Geğarkunikdən və Sünikdən işğal etdilər və hələ də oradadırlar və Ermənistan hökuməti onları suveren ərazimizdən çıxarmaqda aciz qaldı. Nikol Paşinyan, KTMT-yə müraciət etsə də, "təşkilatın kollektiv müdafiə nizamnaməsinin müddəalarına uyğun olmadığı üçün" onun bu xahişi yerinə yetirilmədi.

“Anlaşılmalıdır ki, KTMT potensialı yalnız təcavüz halında (üzv dövlətlərdən birinə hücum) istifadə olunur. Burada əslində bir sərhəd hadisəsi ilə məşğuluq. Allaha şükür, itki yoxdur, atışma yoxdur. Bu bir sərhəd hadisəsidir, həll edilməlidir və bunun sülh yolu ilə həll edilməsinin tərəfdarıyıq" deyə KTMT Baş katibi Stanislav Zas bildirmişdi.

Bundan başqa qeyd olunur ki, İyunun 17-də Müdafiə naziri Vaqarşak Harutyunyan və rusiyalı həmkarı rus sərhədçilərinin yerləşdirilməsini müzakirə ediblər və bəzi məlumatlara görə, Nikol Paşinyanın səfərinin məqsədi də, Gegharkunikə rus sülhməramlılarını yerləşdirmək niyyətidir.

Qeyd edək ki, müharibədən sonra rus sərhədçiləri 5 istiqamətdə yerləşdiriliblər. Bunlar Yeraskh, Paruyr Sevak (Ararat bölgəsi), Tegh, Meghri və Sighrtdir. (Syunik bölgəsi).

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.