Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan və erotik filmlərdə oynadığı rol ilə tanınan Kristina Lizina 22-ci mərtəbədən düşərək həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun intihar etdiyi təsdiqlənməyib. Polis hadisənin şübhəli olduğunu irəli sürərək cinayət işi açıb. 29 yaşlı porno ulduz bu günə qədər bir çox erotik filmlərdə rol alıb.

