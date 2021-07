Bakıda montyor iş başında ölüb.

Metbuat.az Report-a xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu, Yeni Ramana qəsəbəsində qeydə alınıb.

Məlumata görə, "Azərişıq" ASC-nin Sabunçu Rayon Enerji Təchizat və Satışı İdarəsinin əməkdaşı, 36 yaşlı Elçin İbadov işıq dirəyindən yıxılıb.

O, yerindəcə keçinib.

Faktla bağlı Sabunçu Rayon prokuroruluğunda araşdırma aparılır.

