Rusiyanın Kamçatka sahillərində qəzaya uğrayan “AN-26” tipli təyyarənin qalıqları tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi təyyarənin dənizə düşdüyünü təsdiq edib. Bildirilir ki, hadisə zamanı göyərtədə 22 sərnişin və 6 heyət üzvü olub. Onların hamısı həyatını itirib. Layner eniş zamanı suya düşüb.

Hadisəyə pilotların səhvi və əlverişsiz hava şəraitinin səbəb olduğu güman edilir.

