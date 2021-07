İran prezidenti Həsən Ruhani ölkədə baş verən elektrik kəsintiləri səbəbilə xalqdan üzr istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, isti hava şəraiti ilə əlaqədar 2-3 həftədir ölkədə elektrik verilməsində fasilələr yaşanır.

“Texniki problemlər səbəbilə elektrik kəsintilərinə getmək məcburiyyətində qaldıq. Bütün ölkənin ciddi problem yaşamaması üçün belə addım atdıq”- deyə o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.