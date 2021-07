Hindistanda minlərlə insan saxta peyvənd olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, insanlara peyvənd yerinə duzlu su vurulub.

Bildirilir ki, dəstə üzvləri yerli idarələrə saxta peyvənd satıb. Şübhəlilər bu yolla 30 min dollar əldə edib. Araşdırmalar nəticəsində 14 nəfər saxlanılıb.

