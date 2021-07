Azərbaycanda "Media haqqında" yeni qanun layihəsi qəbul edildikdən sonra iki qanun qüvvədən düşəcək.

Metbuat.az hazırda qüvvədə olan "Televiziya və radio yayımı haqqında" və "Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" qanunlardır. Məlumatı Medianın İnkişafı Agentliyindən (MEDİA) "Report"a təsdiqləyiblər.

