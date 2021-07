Paytaxtda 70 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemində dəyişiklik edilib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dəyişikliyə əsasən, bu xətt üzrə avtobusların son dayanacaq məntəqəsi dəyişdirilərək Sabunçu qəsəbəsinədək (155 nömrəli məktəbin yaxınlığı) təşkil olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.