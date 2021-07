Azərbaycanda gənc oğlan maraqlı addım atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc küçələri təmizləyən süpürgəçilərə yaxınlaşaraq onlara pul verib.

Son günlər trend halına çevrilən bu addım sosial şəbəkələrdə böyük rəğbətlə qarşılanıb.

Təmizlik işçiləri ilə yumruqla salamlaşan gənc ovucundakı 20 AZN-i onlara verir.

Video qısa zamanda minlərlə baxış və bəyənmə toplayıb.

