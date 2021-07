Prezident İlham Əliyev rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, başsağlığında deyilir:

"Hörmətli Vladimir Vladimiroviç.

Kamçatkada An-26 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi.

Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizə, həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına, bütün Rusiya xalqına səmimi qəlbdən başsağlığı verirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.