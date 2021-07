Azərbaycan- Ermənistan sərhədində yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanla Qazax rayon sərhədində düşmən quru ot sahələrinə alov vurub. Qaymaqlı kəndinlə sərhəd olan ərazidə baş verən yanğının kənd ərazisinə keçməməsi üçün 3 yanğınsöndürən maşınlar cəlb olunub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfdəki əraziyə yaxın yaşayış evləri yoxdur.

