Məşhur aparıcı avtomobil qəzası keçirdi - VİDEO

Məşhur aparıcı Zümrüd Bədəlova avtomobil qəzası keçirib.

Metbuat.az erir ki, bu barədə aparıcı "İnstagram" hesabında məlumat paylaşıb.

O qəzanın baş vermə anı ilə bağlı bildirib: "Özümü yaxşı hiss etmədim və maşını sağda saxladım. Qırmızı avtomobilin sürücüsü bilmirəm yatmışdı, ya nə edirdisə, o boyda maşını görmədi. Şeytan özü gəlir tapır adamı. Burnum, alnım, üzüm getdikcə şişir, çatlayıb. Amma insanlar mənə güvənib, toyunu həvalə edib. Hiss etdirmədən səhnəyə çıxdım. Budur həyatım. Ay bəxtəvərlik verənlər, çörək pulu dalınca qaçırıq, bu da sonu. Bəlkə də beynim silkələnib, amma həkimə yox, toy aparmağa gəlmişəm. Arzu edirsiniz bu yaşamı? Gəlin verim sizə".

