Kamçatkada matəm elan edildi

An-26 sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğramasından sonra Kamçatkada üç günlük matəm elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru Vladimir Solodov bildirib.

“Mənim Sərəncamıma uyğun olaraq, Kamçatka diyarının bütün ərazisində üç günlük matəm elan edilib. 7-9 iyulda bölgənin bütün ərazisində Rusiya Federasiyasının dövlət bayraqları və Kamçatka diyarının bayraqları endirilməlidir. Teleradio şirkətlərinə və mədəniyyət müəssisələrinə əyləncəli verilişlərin və tədbirlərin ləğv edilməsi təklif olunub”, - region hökumətinin rəsmi saytı Solodovun sözlərini sitat gətirir.

Daha əvvəl Prezident İlham Əliyev rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib.

Qeyd edək ki, Petropavlovsk-Kamçatka-Palana reysi üzrə hərəkət edən təyyarənin göyərtəsində 6-sı ekipaj üzvü və 22-si sərnişin olmaqla 28 nəfər olub. Qəza nəticəsində sağ qalan olmayıb.

Qafqazinfo

