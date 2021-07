İçveç alimləri xərçənglə ən az üzləşən qan qrupunu təyin etmək üçün araşdırma aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, alimlər 35 il ərzində 1 milyondan çox adam üzərində aparılan test aparıblar. Belə ki, araşdırmalara əsasən, 2-ci qan qrupu olanlarda mədə xərçəngi, 3 və 4-cü qan qruplarında isə mədəaltı vəzi xərçənginə daha çox təsadüf edilir. 1-ci qan qrupu olanlar arasında bu xəstəliyə digər qruplarla müqayisədə qat-qat az rast gəlinir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.