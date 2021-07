Bu gün Azərbaycan çempionu “Neftçi” Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Gürcüstanın paytaxtı Tbilisini təmsil edən “Dinamo” klubu ilə ilk oyuna çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun Bakı vaxtı ilə 20:00-da başlayacaq, qarşılaşma “Boris Payçadze adına Dinamo Arena”da keçiriləcək. Oyunda baş hakim İsraildən olan David Fuksmandır.

