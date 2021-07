Azərbaycanda leysan yağışlar 16 mindən çox əhalisi olan iki kəndi susuz qoydu

Ötən gün axşam saat 22 radələrindən başlayaraq Balakən və Zaqatala rayonlarında qeyri sabit hava şəraiti hökm sürüb, güclü külək və leysan yağışları müşahidə olunub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, leysan Zaqatalada daha çox fəsad yaradıb. Leysan yağışları nəticəsində dağ çaylarında suyun səviyyəsi artıb.

Tala çayında qısamüddətli selin keçməsi səbəbindən Yuxarı Tala və Aşağı Tala kəndlərini içməli su ilə təmin edən su xəttinin 100 metrdən çox hissəsini sel suları aparıb, 16 mindən çox əhalisi olan iki kənd susuz qalıb.

Gecə saatlarında rayonun Sabunçu kəndindən rayon mərkəzinə qayıtmaq istəyən bir ailə isə Sabunçu və Yuxarı Çardaxlar kəndləri arasında axan çayda batma təhlükəsi ilə üzləşiblər. Gecə saatlarında əraziyə müvafiq qurumlar cəlb edilib, ikisi azyaşlı olmaqla 5 nəfərdən ibarət ailə təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub.

Rayon mərkəzində və rayonun Yuxarı Tala kəndi ərazisində bir neçə evin zirzəmisinə və həyətyanı sahələrinə yağış suları dolub.

Hazırda müvafiq qurumlar hadisə ilə bağlı araşdırma aparır.

