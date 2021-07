Özbəkistanın Baş naziri Abdulla Aripov bu il avqustun 1-dən tam olaraq latın əlifbasına keçməklə bağlı göstəriş verib.

Metbuat.az Özbəkistan mətbuatın aistinadən xəbər verir ki, xəbər verir ki, dövlət orqanları iyul ayının sonunadək şəhər, küçə, məhəllə, kənd, nazirlik, komitə, digər idarə və təşkilat adlarının, rəsmi sənəd və yazışmaların, müxtəlif blankların, kargüzarlıq sənədlərinin, kitab və qəzetlərin, reklam və elanların latın əlifbasında yazılışını və çapını təmin etməlidirlər.







