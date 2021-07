Hindistanın məşhur aktyoru Dilip Kumar vəfat etdi

Hindistanın məşhur aktyoru, rejissor və kinoprodüser Dilip Kumar uzun sürən xəstəlikdən sonra 99 yaşında Mumbay xəstəxanasında vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Hindistanın Baş naziri Narendra Modi məşhur aktyorun ölümünə “Twitter” hesabında münasibət bildirib. O, qeyd edib ki, Dilip Kumar kino əfsanəsi kimi xatırlanacaq: "Ona bir çox izləyici nəslini ovsunlayan misilsiz parlaqlıq bəxş edilmişdi. Dilip Kumarın ölümü sənət dünyası üçün böyük itkidir. Ailəsinə, dostlarına və saysız-hesabsız pərəstişkarlarına başsağlığı verirəm. Nur içində yatsın”.

Azərbaycanda hind kinosunun həvəskarları onu daha çox “Ram və Şam” filimindən tanıyırlar.

