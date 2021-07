Rusiyanın Sibir bölgəsindəki bankda girov götürülən 3 nəfərin hamısı azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aleksandr Qriçenko adlı şəxs 3 nəfəri girov götürərək, pul tələb edib.

Polisin apardığı danışıqlar nəticəsində silahlını zərərsizləşdirmək mümkün olub. Hadisəni törədən şəxsin psixoloji problemləri olduğu bildirilib.

