Bir müddət öncə “Azneft” dairəsi yaxınlığında “BakuBus”a məxsus 5 və 125 nömrəli sərnişin avtobuslarının toqquşduğu qəza ilə bağlı yeni videogörüntülər yayılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, qəzanın sürücülərdən birinin avtobusu idarə edərkən telefona baxmasına görə yola nəzarət etmədiyi üçün baş verdiyi iddia olunur.

Qeyd edək ki, sözügedən hadisə nəticəsində 7 sərnişin xəsarət almışdı.

