İraqda amerikalı hərbçilərin olduğu Ayn-el Əsəd hərbi bazasına hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bazanın raketlərlə atəşə tutulması nəticəsində 3 hərbçi xəsarət alıb. Əraziyə azı 14 raket atılıb.

Hücumun hansı qüvvələr tərəfindən təşkil olunduğu barədə açıqlama verilməyib.

