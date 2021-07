Əfqanıstanın Badğis vilayətinin paytaxtı Qale-ye Nov şəhəri Taliban terrorçularının hücumuna məruz qalıb.

Terrorçular 3 istiqamətdə şəhərə hücum edib. Hazırda şəhərin mərkəzində şiddətli döyüşlər gedir. Silahlılar şəhərin mərkəzindəki bir neçə strateji ərazini ələ keçirib. Yerli hökumətin nümayəndələri şəhərdən qaçmaq üçün hava limanına toplaşıb.

Onlar helikopterlərlə təxliyə olunur.

