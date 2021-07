Süveyş kanalında saya oturaraq dünya iqtisadiyyatına və Misir büdcəsinə milyardlarla dollar zərər vuran “Ever Given” gəmisi 108 gündən sonra Misirdən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Misir hökuməti təzminat məsələsində razılığa gələndən sonra gəmini sərbəst buraxıb.

Qeyd edək ki, "Ever Given" gəmisi mərkəzi Londonda yerləşən "Stan Marine” şrikətinə məxsusdur.

Gəminin saya oturması nəticəsində Süveyş kanalı 10 gün bağlı qalmışdı.

