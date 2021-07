Piyadalara yol verməyən sürücülərin cəriməsi nə qədərdir?

Ölkə qanunvericiliyinə əsasən, piyadalara yol verməyən sürücülərə qarşı hansısa cəza tədbiri nəzərdə tutulub?

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, piyada keçidinə yaxınlaşarkən sürücülər avtomobilin sürətini azaltma və piyadalara yol verməlidir:

“Qanunvericiliyə əsasən, həm nizamlanmayan piyada keçidlərində, həm də sağa və sola dönən zaman piyadaya yol verilməlidir. Avtomobil idarə edənlər bu qaydaya əməl etmədiyi halda onlar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsi ilə inzibati tənbeh tədbiri nəzərdə tutulur. Həmin sürücülər 50 manat məbləğində cərimələnir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.