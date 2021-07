Rusiyanın Kamçatka bölgəsində təyyarə qəzası zamanı həlak olan 19 nəfərin cəsədi tapılıb. Digərlərinin axtarışları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı “An-26” təyyarəsində 6 heyət və 22 sərnişin olub. Layner qayaya çırpılaraq, dənizə düşüb.

Hadisəyə əlverişsiz hava şəraitinin səbəb olduğu ehtimal olunur.

