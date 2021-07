"1xBet"də Uimbldon-a mərc edin və KIA Stinger avtomobilini qazanın - Uimbldon!

İyunun 28-də “Böyük Dəbilqə” seriyasının əsas turniri start götürdü - Uimbldon!

Bu yaxınlarda “Rollan Garros” u qazanan Novak Cokoviç və Barbora Kreyçikova, pul qutularınabaşqa bir mükafat əlavə etməyə çalışacaqlar, amma onların olduqca layiqli rəqibləri var. Cokoviç`in rəqibləri Daniil Medvedev və Rocer Federedir, Kreyçikovanın isə - Serena Villiams və Eşli Bartidir.

1xBet ilə tennis həvəskarları dünyanın ən yaxşı oyunçularının çıxışlarından zövq almaqla yanaşı, Uimbldon`da da pul qazana bilərlər. Birincisi, bu BK`in müştəriləri ənənəvi olaraq turnirdə böyük bir mərc seçiminə sahibdirlər, və bunun sayəsində cekpotu vura bilərlər. İkincisi, 1xBet, inanılmaz mükafatlar - KIA Stinger avtomobili və onlarla Apple cihazları ilə olan Grand Slam aksiyasını da təqdim etdi!

Mükafat qazanmaq üçün bir neçə sadə şərti yerinə yetirmək kifayətdir:

1. 1xBet-də qeydiyyatdan keçmək və ya daxil olmaq

2. Aksiya səhifəsindəki "İştirak et" düyməsini basmaq

3. Şəxsi hesabdaki bonus aksiyalarında iştirak etmək üçün razılığı təsdiqləmək

4. Uimbldon-a 7 AZN-dən başlayan məbləğdə mərc qoymaq

5. Mərclər üçün biletləri toplamaq və tiraj uduşlarını gözləmək!

12 iyulda keçiriləcək ilk tirajda Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB smartfonun (3 qalib), Microsoft Xbox Series X 1TB oyun konsolunun (5 qalib) və Apple AirPods Max qulaqlıqlarının (10 qalib) sahibləri müəyyənləşəcək.

Əgər iştirakçı bu mükafatlardan heç birini qazanmasa, zərəri yoxdur, çünki “Böyük Dəbilqə”nin bütün turnirləri bitdikdən sonra, onu final tirajı gözləyir! Nəticələrə görə KIA Stinger avtomobili

(1 qalib), MacBook Pro 13″ 2020 noutbuku (5 şanslı) və Apple Watch 6 smart saatı (10 iştirakçı) qazanacaq oyunçular müəyyənləşəcək!

1xBet-də Uimbldon-a mərc etməyə tələsin və özünüzü əla hədiyyələrlə sevindirin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.