“Neftçi” 7 Çempionlar Liqasına oyununa qələbə ilə başladı.

Metbuat.az xəbər veir ki, Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda səfərdə Tbilisi “Dinamo”su ilə qarşılaşan paytaxt təmsilçisi 2:1 hesablı qələbə qazanaraq həm uzun müddət sonra Avropanın ən nüfuzlu klub turnirində qələbəyə sevinib, həm də evdə keçirəcəyi cavab oyunu öncəsi önəmli üstünlük qazanıb.

“Neftçi”nin heyətində Namiq Ələskərov və Emin Mahmudov fərqlənib.

