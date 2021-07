Təhsil naziri Emin Əmrullayevin əmri ilə Gədəbəy rayon Təhsil Şöbəsinin rəisi Murad Bayramov işdən azad olunub.

Metbuat.az verdiyi məlumata görə, M.Bayramov iki ildən artıq idi sözügedən vəzifədə çalışırdı. Onun hansı səbəbdən işdən ayrıldığı məlum deyil.

Hələ ki, Gədəbəy rayon Təhsil Şöbəsinə yeni rəis təyin edilməyib.

